Partenariat stratégique : Tchad et RCA scellent leur coopération militaire à Moundou

Le ministre des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes des Guerres, Issaka Malloua Djamous, accompagné de son homologue de la République Centrafricaine, M. Rameaux-Claude Bireau, est arrivé à Moundou, chef-lieu de la province du Logone oriental.

Accueil et Objectifs de la Visite À son arrivée, le ministre a été accueilli par Goukouni Sidimi, délégué du gouvernement auprès de la province, ainsi que par plusieurs autorités administratives, militaires et civiles. La visite a pour but d'inspecter les sites destinés à accueillir les bataillons de la force mixte Tchad-Centrafricaine.

Deuxième Étape : Appel à la Collaboration Les deux ministres ont ensuite visité le département de Mbaïbokoum, où ils ont lancé un appel à la population pour collaborer avec les forces de sécurité. Ils ont insisté sur l'importance de signaler toute activité suspecte afin de traquer les bandits opérant dans les zones frontalières.

Message de Solidarité Cette initiative vise à renforcer la sécurité et à assurer la paix entre le Tchad et la République Centrafricaine. Les ministres ont souligné que la coopération entre les forces de sécurité et la communauté est essentielle pour lutter efficacement contre l'insécurité et maintenir la stabilité dans la région.

Cette visite marque un pas significatif vers une meilleure collaboration militaire et sécuritaire entre les deux nations, renforçant ainsi leurs liens face aux défis sécuritaires communs.