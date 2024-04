Participation du Tchad à la 12ème conférence internationale francophone sur le VIH, les hépatites, la santé sexuelle et les infections émergentes

Cette conférence internationale, organisée par l'Alliance Francophone des Acteurs de santé contre le VIH et les Infections Virales chroniques ou émergentes (AFRAVIH), a réuni des chercheurs, décideurs, acteurs associatifs et communautaires du monde francophone autour d'une thématique cruciale : la lutte contre le VIH, les hépatites, la santé sexuelle et les infections émergentes.



Les objectifs principaux de la conférence AFRAVIH 2024 étaient de partager les connaissances et les dernières avancées scientifiques dans les domaines du VIH, des hépatites, de la santé sexuelle et des infections émergentes. Promouvoir l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre ces maladies. Identifier les défis et les opportunités pour améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et la prise en charge des personnes affectées. Renforcer la mobilisation des acteurs francophones dans la lutte contre ces maladies.



La délégation tchadienne a activement participé à la conférence en présentant deux communications sur le VIH/SIDA et les hépatites. Ces présentations ont permis de partager les expériences et les actions menées au Tchad dans la lutte contre ces maladies, et de mettre en lumière les défis rencontrés par le pays.



En marge de la conférence, la délégation tchadienne a également eu des rencontres bilatérales avec des partenaires techniques et financiers. Ces rencontres ont permis de nouer de nouveaux partenariats et de mobiliser des ressources supplémentaires pour la lutte contre le VIH, les hépatites, la santé sexuelle et les infections émergentes au Tchad.



La participation du Tchad à la conférence AFRAVIH 2024 a été un franc succès. Elle a permis au pays de renforcer ses capacités de lutte contre ces maladies et de se positionner comme un acteur incontournable dans la communauté internationale de santé publique.



Le Tchad a réaffirmé son engagement dans la lutte contre le VIH, les hépatites, la santé sexuelle et les infections émergentes. Le pays a partagé ses expériences et ses bonnes pratiques avec les autres participants à la conférence. Le Tchad a mobilisé des ressources supplémentaires pour la lutte contre ces maladies. La participation du Tchad à la conférence AFRAVIH 2024 a permis de renforcer les capacités du pays dans la lutte contre ces maladies.



La lutte contre le VIH, les hépatites, la santé sexuelle et les infections émergentes est un combat de longue haleine. Le Tchad, en s'impliquant activement dans les initiatives internationales comme la conférence AFRAVIH, contribue à faire progresser la recherche, à améliorer la prise en charge des personnes affectées et à briser les stigmatisations.