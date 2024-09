Peut-on préparer son avenir devant l'alcool ?

Que l'on soit dans les quartiers périphériques ou urbains, les faits sont similaires. Une grande partie des jeunes, souvent sans emploi, s'adonnent à l'alcool du matin au soir. Chaque billet de banque ou pièce qu'ils obtiennent est immédiatement dépensé pour acheter de l'alcool. Pourtant, ces jeunes devraient trouver des alternatives pour mieux gérer leur vie. Ils avancent souvent des raisons dérisoires, affirmant que l'alcool les aide à oublier leurs soucis. Une prétention désespérée qui, en réalité, n'apporte rien de positif dans la vie d'un être humain.



Passer son temps à boire de l'alcool contribue à réduire son espérance de vie. Les lieux de consommation, souvent considérés comme des espaces de distraction, sont également des endroits où circulent des informations douteuses, retenant de nombreuses personnes et les empêchant de se battre pour gagner leur vie. Cela conduit certains à devenir des esclaves de l'alcool, des dépendants à vie. Toute évolution commence dans l'esprit et se concrétise par des actions. Si l'on passe ses journées à consommer de l'alcool, comment pourrait-on économiser ou bâtir un avenir solide ?



Il faut comprendre que tout grand projet commence par de petites étapes. Beaucoup de personnes espèrent obtenir de grosses sommes d'argent pour réaliser leurs rêves, mais c'est une illusion. La gestion commence par les petites choses. Jeunes, attention à l'alcool et à l'illusion de réussir en le consommant. Ceux qui exagèrent dans cette voie doivent réfléchir sérieusement à leur avenir.