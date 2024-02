Plaidoyer pour la libération du tchadien Abdelkerim Bachar Abdel Salam, détenu en Guinée Équatoriale

Abdelkerim, ingénieur en électricité et ancien cadre du ministère des mines et de l’énergie au Tchad, avait émigré en 1992 en Californie, États-Unis. En 2011, il rejoint le mouvement Union Nationale pour un Tchad Libre et Démocratique (UNTLD) au Darfour avec des cadres de l’UFCD et du FPRN.



Son engagement politique le conduit en 2018 à Juba, au Soudan, où il est arrêté par les autorités sud-soudanaises puis extradé à Malabo. Depuis lors, son sort reste incertain, plongé dans l'oubli des geôles équato-guinéennes. Récemment, des informations préoccupantes concernant son état de santé se sont propagées, révélant des conditions de détention inhumaines ayant entraîné une détérioration significative de sa santé : mauvaise alimentation, absence de soins médicaux et d'hygiène, douleurs articulaires, baisse de la vue et problèmes dentaires.



Ahmat Yacoub Adam interpelle directement les autorités de la 5ème République et le Président Général Mahamat Idriss Deby, les exhortant à agir rapidement pour sauver Abdelkerim d'une mort imminente. Cet appel fait suite aux résolutions adoptées lors du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), où le cas d'Abdelkerim et d'autres Tchadiens emprisonnés à l'étranger ont été discutés.



Dans ce contexte d'urgence humanitaire, Ahmat Yacoub Adam mobilise tous les Tchadiens, en particulier les proches d'Abdelkerim, à se rassembler pour la libération d'un homme luttant pour sa survie. Cet appel résonne comme un cri d'alarme, rappelant la responsabilité collective et la solidarité nécessaire envers ceux qui souffrent loin de leur patrie.