Plus d'un an de crise au Soudan : l'exode vers le Tchad se poursuit

L'OIM s'attend à ce que le nombre de réfugiés tchadiens au Tchad atteigne 240 000 d'ici fin 2024, la situation au Soudan restant instable. L'organisation humanitaire appelle à un soutien international urgent pour aider les pays touchés par cette crise croissante.



L'OIM apporte une aide vitale aux réfugiés



L'OIM travaille d'arrache-pied pour fournir une aide vitale aux réfugiés soudanais au Tchad. L'organisation fournit de la nourriture, de l'eau, un abri, des soins médicaux et d'autres services essentiels. L'OIM aide également les réfugiés à se retrouver et à se réinstaller, et travaille avec les autorités locales pour protéger les plus vulnérables.



Un financement urgent est nécessaire



L'OIM a besoin de 192 millions de dollars pour financer son opération d'aide aux réfugiés au Tchad en 2024. Cependant, à ce jour, seulement 31% de ce montant ont été mobilisés. L'organisation exhorte les donateurs à intensifier leur soutien afin de répondre aux besoins croissants des réfugiés.



La crise au Soudan continue d'avoir un impact dévastateur sur les populations de la région. L'OIM joue un rôle crucial en fournissant une aide humanitaire vitale aux réfugiés et en plaidant pour un soutien international accru.