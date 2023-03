Plus de 2 millions de personnes ciblées pour la vaccination contre la Covid-19 au Tchad

Une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 est lancée dans treize provinces du Tchad, dont N'Djamena. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, D'Absolu Guidaoussou, a inauguré cette campagne de vaccination à Toukra dans le bloc sanitaire 2, le 28 février, dans le 9ème arrondissement de la ville de N'Djamena. Elle sera ensuite étendue à tous les quartiers de la ville.



L'objectif de cette campagne est de vacciner gratuitement plus de 2 millions de personnes âgées de 18 ans et plus, entre le 28 février et le 10 mars.