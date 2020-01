Port de Kribi : le Tchad en tête des importations

Le Tchad, pays enclavé, est en tête du nombre d'importations en transit au port de Kribi avec 68% des marchandises en transit, selon les chiffres publiés par le port autonome de Kribi.Lancé en mars 2018, le port en eau profonde de Kribi au sud du Cameroun est devenu une importante plateforme de transit pour les marchandises exportées vers le Tchad, selon le site Investir au Cameroun Le Tchad importe principalement des denrées alimentaires, selon le port autonome de Kribi, mais aussi des produits industriels et sidérurgiques ainsi que des voitures.Le Tchad est le plus grand pays enclavé d'Afrique. Il a l'un des coûts commerciaux les plus élevés, avec le port le plus proche à Doula, au Cameroun, à 1 800 kilomètres.D'après Trade for Development News, cette dépendance signifie que le pays est vulnérable aux fluctuations des prix, ce qui peut avoir un impact démesuré sur sa population appauvrie.Alors que la reprise économique devrait se poursuivre en 2020, le Tchad veut s'assurer que la croissance est désormais durable en se diversifiant dans d'autres secteurs à fort potentiel d'exportation.