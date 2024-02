Portrait inspirant : Sénoussi Hassana Abdoulaye, un parcours exemplaire à l'ENA du Tchad

Juriste et énarque de renom, Sénoussi Hassana Abdoulaye porte fièrement sa nationalité tchadienne et s'est illustré par son engagement indéfectible au service de son pays, participant activement à de nombreux comités d'élaboration et de suivi des textes stratégiques nationaux. Son parcours au sein des institutions tchadiennes, notamment au Secrétariat général du Gouvernement et au Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, témoigne de son expertise et de sa capacité de leadership.



Le chemin de Sénoussi Hassana Abdoulaye vers l'excellence a débuté par des études de droit et de diplomatie à Rabat, au Maroc, couronnées par une maîtrise en droit privé et un diplôme de l'ENA. Sa soif de connaissance l'a ensuite mené à poursuivre deux Masters II en droit des affaires et en administration publique, avant de rejoindre l'ENA en France, où il a été distingué pour ses services rendus à la nation tchadienne.



La décision de Sénoussi Hassana Abdoulaye de rejoindre l'ENA découle de son désir profond de contribuer à la modernisation de l'administration publique tchadienne, inspiré par des figures emblématiques telles que M. Abderahamane Dadi, lui-même ancien Directeur général de l'ENA du Tchad. Son choix reflète son engagement envers l'intérêt général et son ambition de promouvoir une administration de développement, essentielle pour le rayonnement du Tchad sur la scène internationale.



Sa formation à l'ENA lui a apporté des compétences managériales avancées, un sens aigu de l'État et du service public, ainsi qu'une rigueur et une intégrité exemplaires. Ce fut également une opportunité unique de rencontrer un réseau international de collègues et d'enseignants exceptionnels, enrichissant sa vision et son approche du service public.



Aujourd'hui, Sénoussi Hassana Abdoulaye dirige avec fierté l'ENA du Tchad, œuvrant à la formation d'une nouvelle génération de serviteurs de l'État, animée par des valeurs républicaines fortes. Il se réjouit des partenariats établis, notamment avec l'INSP, et de l'initiative du Portail Alumni, renforçant le lien entre l'ENA et ses anciens élèves à travers le monde.