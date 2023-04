Pour une société tchadienne plus juste : le combat passionné d'Epiphanie Nodjikoua Dionrang

Nodjikoua Dionrang Epiphanie est présidente de la Ligue des droits des femmes tchadiennes depuis trois ans. Engagée depuis toujours pour la justice sociale, elle mène un combat acharné pour changer les mentalités à l'égard des femmes dans la société tchadienne.



"Je veux permettre aux femmes d'être libres de tout dans cette société qui les a depuis des années reléguées au second rang", déclare-t-elle avec passion. Sa lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et pour la reconnaissance des droits des femmes en général est sans relâche.



Cependant, selon elle, il existe de nombreuses difficultés dans la société tchadienne qui entravent ce combat. Elle évoque notamment l'éducation de base, les mentalités, les tabous, les coutumes et traditions ainsi que l'impunité des auteurs de violence.



"Mon message est que les femmes se réveillent pour être unies afin de mettre fin à tout cela", souligne-t-elle en s'adressant à toutes celles qui ont directement ou indirectement subi des violences en raison de leur genre.



Nodjikoua Dionrang Epiphanie est une véritable figure de proue de la lutte pour les droits des femmes au Tchad. Son engagement sans faille est une source d'inspiration pour toutes les femmes qui luttent pour l'égalité des sexes dans leur pays.