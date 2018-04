POINT DE VUE Pour une survie de l'amour et de la fidélité du partenaire

Alwihda Info | Par Kamal Znidar - 18 Avril 2018 modifié le 18 Avril 2018 - 04:13

Lorsque vous vous unissez avec une personne qui vous plaît réellement, vous avez peur de perdre sa présence dans votre vie. Vous avez envie que l'amour soit mutuel et que les beaux moments que vous passez ensemble durent pour le reste de votre vie. Malheureusement, vous n'avez aucune garantie pour que votre source de joie soit toujours avec vous, ad vitam aeternam fidèle à votre amour.

Assurer la survie de votre amour et la fidélité de votre partenaire est possible, mais ça nécessite un effort. Pour cela, vous devez inculquer que l'amour est comme une affaire professionnelle que sa réussite demande la patience, le sérieux, l'assiduité, l'intelligence et l'esprit-créatif. Vous devez considérer votre partenaire comme un invité dans votre vie et faire en sorte qu'il ait toujours le désir de rester en votre compagnie en prenant bien soin de lui et de son bien-être.



Le Messager d'Allah (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) dit dans un de ses nobles hadiths prophétiques : « Allah est Beau et aime la beauté ».



Pour que votre partenaire vous aime chaque jour, vous devez être suffisamment et quotidiennement séduisants pour lui plaire. Vous devez tout mettre en œuvre pour vous montrer sous votre meilleur jour, et surtout pour être la personne qu'il souhaitera toujours être à ses cotés et qu'il ne se lassera jamais de sa présence. Pour cela, il est magistral que vous preniez soin de votre apparence physique et vestimentaire.



Prenez soin de votre hygiène corporelle. Prenez une douche deux fois par jour. Choisissez votre costume et votre parfum avec soin ; et n'oubliez pas que l'apparence physique et les odeurs ont le pouvoir de déclencher des sensations érotiques intenses et que changer de mode vestimentaire, de coiffure et de parfum de temps en temps peut ranimer le désir de votre partenaire.



Le Messager de Dieu (que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui) dit dans un de ses nobles hadiths prophétiques : « Dieu est Doux et Il aime la douceur en toute chose ». Dans un autre hadith prophétique, il dit : « Quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir et quand elle est retirée, elle ne peut que l'enlaidir ».



Il est aussi primordial d'améliorer votre éloquence verbale et votre bagage culturel ; comme il est capital de chercher la compréhension de la nature humaine de votre associé pour composer harmonieusement avec sa psyché en apprenant comment le séduire, le surprendre, le faire rire, stimuler sa curiosité, le réconforter, l'émerveiller et bien-prendre soin de lui.



Cherchez à connaître ce que votre partenaire aime et ce qu'il n'aime pas. Cherchez à connaître ce qui lui apporte le sourire et ce qui lui met les larmes aux yeux ; et sachez qu'en connaissant les spécificités de sa personnalité et en découvrant ses points forts et ses points faibles, vous allez réussir à satisfaire ses besoins et répondre à ses aspirations.



Communiquez ! La communication nous aide à comprendre les mystères de notre partenaire et fait jaillir des bonnes choses qui peuvent aller de l'estime jusqu'à l'amour. Cet art doit être toujours dans le cadre du respect. Il faut discuter avec sagesse et critiquer avec douceur, et si c'est possible flatter car « un peu de flatterie, ça fait du bien ».



La femme est un être principalement émotif. Elle a souvent besoin d'écoute, de paroles et de gestes romantiques pour se sentir aimée et aimer en retour. L'homme est un être prioritairement physique, il a souvent besoin d'une excitation de ses désirs sexuels et un assouvissement de sa soif charnelle pour ne pas chercher la conquête d'autres terrains ailleurs.



Le Messager d'Allah (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) dit dans un de ses nobles hadiths prophétiques : « Quand l'homme appelle son épouse pour satisfaire son désir, elle doit y répondre même si elle est en train de cuire son pain ». Dans un autre hadith prophétique, il dit : « Par Celui qui tient mon âme dans Sa Main, chaque fois qu'un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle s'y refuse, tous les habitants du ciel se remplissent de colère contre elle jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle ».



Mesdames, touchez votre homme ; provoquez-le physiquement ; laissez-le vous faire ce qu'il désire dans les limites du licite bien-sûr ; accueillez son désir sexuel ; dites-lui ce qui vous excite ; racontez-lui vos fantasmes et vos rêves érotiques ; communiquez à votre homme vos désirs les plus secrets ; et surtout admirez ses prouesses pour qu'il se sentira lion dans sa peau. Soyez coquines et entreprenantes. Pensez à provoquer des échanges coquins de Fast Sexe dans les pièces qui ne s'y prêtent pas comme la cuisine. Rejoignez-le sous la douche. Préparez un plateau repas délicieux, un jus ou des boissons énergétiques, lancez un CD de la musique sentimentale et invitez-le à une danse slow. Au restaurant, vos mains ou vos pieds peuvent se balader discrètement sous la table. Au cinéma, les caresses seront très appréciées si vous êtes loin des yeux du monde. Lors des rencontres entre amis ou des fêtes, disparaissez quelques instants pour assouvir vos désirs.



Dieu, le Tout Puissant, dit dans Son Saint Livre : « Vivez avec elles avec gentillesse ». Le Messager de Dieu (que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui) dit dans un de ses nobles hadiths prophétiques : « Le Croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur caractère. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes ».



Quant à vous messieurs, écoutez votre femme ; regardez-la et caressez son corps quand elle parle ; chuchotez à ses oreilles « j'ai envie de toi », « ton amour me rend fou de toi » ou « ta beauté enflamme mon corps » ; faites preuve de romantisme par des gestes et des paroles ; complimentez la moindre amélioration qu'elle fait pour se mettre en valeur ; multipliez les cadeaux -les petits comme les plus onéreux- ; programmez des sorties tête à tête ou entre amis pour casser la routine et pour que votre amour ne soit pas prisonnier des quatre murs ; multipliez les appels, SMS ou e-mails quand votre femme est en voyage. Quand vous serez au travail, un petit coup de téléphone pour lui dire « je t'aime » et prendre de ses nouvelles ; écrivez à votre femme des petits mots d'amour et envoyez-les avec un bouquet de fleurs ; rappelez-vous que si on est capable de satisfaire les besoins sensuels de la femme au plus haut degré, on en gagne aussi et on aura également plus de succès avec elle.



(*) Extrait de "Islam : meilleure religion au monde", Kamal Znidar, 2014





