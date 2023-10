Pourquoi la prochaine capitale mondiale de la mode sera africaine : Nouveau rapport de l'UNESCO

Et si la prochaine capitale mondiale de la mode était africaine ? De la production des matières premières à l’éclatante création artistique, des savoir-faire traditionnels aux capacités de fabrication : l’Afrique a toutes les cartes en main pour devenir le prochain leader mondial de la mode, révèle un nouveau rapport de l'UNESCO. Ce rapport sera présenté à la presse le mercredi 18 octobre 2023, une semaine avant son lancement officiel par Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO, lors de la «Fashion Week» de Lagos.



Lancement public à Lagos, Nigeria



La Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, présentera officiellement le rapport le 26 octobre 2023, lors de la semaine de la mode de Lagos. Une table ronde réunira à cette occasion des créateurs de renommée internationale et des entrepreneurs africains du secteur, qui débattront du rôle des créateurs africains en tant que moteurs de l'écosystème de la mode et du développement.



37 des 54 pays africains produisent du coton. Mais le continent n’est pas uniquement un important producteur de matières premières : il possède des savoir-faire traditionnels et des techniques textiles uniques dont certaines sont protégées par l'UNESCO. Il est également le berceau de générations de créateurs de mode exceptionnels, comme en témoignent pas moins de trente « Fashion weeks » organisées chaque année en Afrique.



L'Afrique est également un marché en plein essor, en partie grâce à son expansion démographique rapide et à la croissance des ventes en ligne. Chaque année, le continent exporte textiles, vêtements et chaussures pour une valeur de 15,5 milliards de dollars, et importe des produits de ces secteurs pour 23,1 milliards de dollars.



Le rapport de l'UNESCO intitulé "Le secteur de la mode en Afrique : Tendances, défis et opportunités de croissance", constitue la première cartographie d'ensemble consacrée à la production textile, aux accessoires, à l'artisanat, aux vêtements tant du prêt-à-porter que de la haute couture en Afrique.



Il explique comment la mode contribue à la création d'emplois, à l'autonomisation des femmes et à la diversification économique sur le continent. Il formule également des recommandations concrètes sur les moyens d’assurer une croissance durable aux secteurs de la mode et du textile, de soutenir les nouveaux talents créatifs et les producteurs traditionnels, et d’encourager la fabrication et la conception éthiques des produits.