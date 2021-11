Pré-dialogue au Tchad : la Tandjilé préconise de "dégager les administrateurs analphabètes"

Le pré-dialogue de la province de la Tandjilé s'est tenu du 3 au 5 novembre à Laï. Il en ressort plusieurs recommandations. Les participants qui constituent les forces vives de la province préconisent de dégager les administrateurs analphabètes, démilitariser et dépolitiser l’administration et mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.



Le débat sur les nominations à la tête des entités administratives s'était également invité au 2ème Forum national inclusif en octobre 2020. "Au Tchad, on est tous conscients qu'on nomme des personnes qui n'ont pas les compétences à la tête des entités administratives, ce qui fait qu'aujourd'hui l'autorité de l'État est sapée", selon un participant qui a proposé la nomination des administrateurs qualifiés formés à l'Ecole nationale d'administration (ENA).



Les participants au pré-dialogue de la Tandjilé suggèrent de mettre tous les tchadiens sur le même pied d’égalité devant les services publics, répartir équitablement les ressources publiques, mettre en place un cadre juridique règlementaire favorisant les entreprises, construire des routes pour désenclaver le pays, et aménager les pistes reliant les grands centres, payer les dettes intérieures des opérateurs économiques, moderniser le système d’exploitation agricole et pratiquer une agriculture intensive, moderniser l’élevage et pratique l’élevage intensif, promouvoir les énergies renouvelables, promouvoir l’accès à l’eau potable, à l’électricité et à l’habitat décent, prévenir l’exode rural et humaniser le travail.



Les participants appellent également à dépolitiser la justice et améliorer les conditions de travail des magistrats, rendre la justice accessible à tous, instaurer l’Etat fédéral au Tchad et lutter contre la corruption.



Sur les questions sociétales, il est recommandé de renforcer l’enseignement civique et moral, donner une éducation comportementale sur l’utilisation des réseaux sociaux, traduire la laïcité dans les faits, réprimer sévèrement les détournements des deniers publics, mettre sur place un mécanisme efficace de contrôle dans les régies financières, vulgariser la loi 13 portant statuts et attributions des autorités traditionnelles et coutumières, créer le haut conseil des chefferies traditionnelles, annuler la dia dans les communautés qui ne la reconnaissent pas, encourager un bilinguisme effectif, appliquer la dimension genre et vulgariser la loi 100 de 1967 portant protection des enfants.



Les participants au pré-dialogue de la Tandjilé ont formulé 41 recommandations sur cinq thématiques : paix, cohésion sociale et réconciliation nationale ; forme de l'État, Constitution, réformes institutionnelles et processus électoral ; droits humains et libertés fondamentales ; politiques publiques sectorielles ; questions sociétales.