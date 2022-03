TCHAD Pré-dialogue de Doha : 52 mouvements politico-militaires tchadiens représentés

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Mars 2022



Pas moins de 52 mouvements politico-militaires sont représentés au pré-dialogue de Doha qui s'est ouvert ce dimanche 13 mars 2022.

Les mouvements politico-militaires conviés à Doha sont les suivants :



Nouvelle Alliance pour la Restauration de la République



L’Alliance Nationale pour l’Unité et le Changement



L’Alliance Nationale de la Résistance



Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad



Mouvement de la Renaissance Tchadienne



Mouvement de la Charte Démocratique Tchadien



Mouvement National pour le Changement Démocratique



Front de la Convention Nationale



Mouvement de Réforme Nationale



Union pour la Justice et les Libertés



Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT)



Front de la Nation pour la Démocratie et la Justice au Tchad



Mouvement d’Action



Union des Forces de la Résistance (UFR)



Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (UFDD)



Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la Renaissance (CCMSR)



Mouvement pour la Paix et le Développement



Conseil National de la Résistance pour la Démocratie



Conseil National de Redressement du Tchad



Front pour le Salut de la République



Coalition de la Coordination Nationale pour le Changement et la Réforme



Conseil National de Redressement



Mouvement Démocratique de Rectification



Concorde Nationale Tchadienne



Armée Libre pour le Changement



Union Nationale pour le Changement



Conseil Militaire pour le Salut de la République



Mouvement Tchadien pour la Libération



Union des Forces pour la Démocratie et le Développement Fondamental



Armée Populaire pour la Libération du Tchad



Mouvement du Salut National Tchadien



Conseil Démocratique Révolutionnaire



Union pour le Changement et la Justice



Union des Forces pour le Changement et la Démocratie



Union des Forces Républicaines



La Coalition Union des Forces pour le Changement



Résistance Armée Contre les Forces Anti-Democratiques



The Chadian Militant Movement



Conseil National pour la Libération du Tchad



Mouvement Révolutionnaire pour la Libération du Tchad



Rassemblement des Forces pour l’Unité et la Démocratie



Mouvement Populaire pour la Justice et l’Égalité au Tchad



Front Populaire pour la Liberté



Mouvement CPM/CDR



Rassemblement National Démocratique et Populaire



Union des Mouvements pour la Démocratie et le Développement



Mouvement d’Action pour le Changement au Tchad



Alliance des Démocrates Résistants



Mouvement pour la Justice Sociale au Tchad



Action Tchadienne pour l’Unité et le Socialisme-Parti Révolutionnaire, Populaire et Écologique (ACTUS/PRPE)



Front Populaire pour la Libération du Sud du Tchad





