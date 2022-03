Pré-dialogue de Doha : "Enterrons à jamais la hache de guerre" (Saleh Kebzabo)

Le président du parti UNDR et membre du comité spécial chargé de négocier avec les politico-militaires, Saleh Kebzabo, participe aux pré-dialogue de Doha. Il a réagi dimanche à l'ouverture des assises en estimant que "le Tchad a besoin de paix et le seul moyen de la bâtir passe par le dialogue entre tous les fils et filles de ce pays".



"Je crois fermement à la réconciliation entre nos différentes communautés et il appartient à chaque tchadien de s’y engager. Enterrons à jamais la hache de guerre !", a dit Saleh Kebzabo sur sa page Facebook.



L’UNDR, parti de Saleh Kebzabo, a également réagi en affirmant soutenir "le processus de réconciliation en cours" et en espérant "de tous ses vœux que le dialogue de Doha permettra à notre pays de reprendre définitivement le chemin de la paix".



"Nous soutenons la transition en cours parce qu’elle représente une chance unique pour la réconciliation entre les différents communautés tchadiennes. Que Dieu nous accompagne sur ce long chemin et qu’il bénisse le Tchad", selon une déclaration du parti UNDR.



​52 mouvements politico-militaires sont conviés aux assises. C'est le premier ministre Pahimi Padacké Albert qui a lancé le pré-dialogue.