"Préfixe Tchad" veut donner une voix aux citoyens dans la transition

Le coordinateur national de l'association Préfixe Tchad, Ndilabaye Ngarmadji, a tenu un point de presse le 22 juillet 2023 pour annoncer le lancement du projet intitulé "Renforcement et participation citoyenne pour une transition inclusive et pacifique au Tchad".



D'emblée, Ndilabaye Ngarmadji a souligné l'importance de ce projet, qui vise à donner voix aux citoyens marginalisés et vulnérables envers les autorités de transition. L'objectif est de renforcer la participation citoyenne dans le processus de transition et de garantir une transition inclusive et pacifique au Tchad. Il a également souligné que la société civile, en particulier les acteurs extérieurs à la capitale, est peu impliquée dans ces processus et les actions du gouvernement. Selon lui, cette transition pourrait être une opportunité de jeter les bases d'un gouvernement inclusif et participatif, essentiel pour l'avenir démocratique du Tchad, en prenant en compte les opinions de tous les Tchadiens, en particulier des personnes vulnérables vivant dans les zones rurales, qui représentent 80 % de la population.



Le projet, d'une durée de six (06) mois, se déroulera dans tous les départements de la province du Moyen-Chari, à savoir Barh-Kôh, Lac-Iro, Grande Sido et Korbol, et prendra en compte les cantons. Financé par l'Institute Républican Internationale (IRI), il prévoit la réalisation de plusieurs activités dans la province du Moyen-Chari, notamment des assemblées publiques communautaires, des ateliers pour la diffusion des documents de priorités, des émissions radios, ainsi que des messages d'encouragement pour le recensement et le vote à venir.



Le projet se clôturera le 31 décembre 2023, et son objectif est de permettre une meilleure participation citoyenne dans les processus de transition et de favoriser l'inclusion de tous les citoyens dans la construction démocratique du Tchad.