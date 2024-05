Présidentielle : A Moundou, le vote a démarré malgré l’absence de certains représentants de partis politiques

Malgré l'absence de certains délégués des partis politiques, des assesseurs et des observateurs les opérations ont démarré. Beaucoup d'électeurs se plaignent du fait qu'ils ne trouvent pas leur nom sur les listes malgré qu'ils aient leurs cartes.



Ces problèmes peuvent compromettre le droit de vote des électeurs et la transparence du processus électoral. Il est essentiel que les listes électorales soient correctement mises à jour et que tous les électeurs éligibles puissent exercer leur droit de vote sans obstacles. La présence de délégués des partis politiques, d'assesseurs et d'observateurs est également importante pour garantir l'intégrité du processus électoral.