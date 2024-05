Présidentielle : Des irrégularités constatées dans les bureaux de vote de Sarh

En effet, certains bureaux de vote ne disposaient ni des listes d'électeurs ni des listes d'émargement et même des bulletins de vote. Cette situation a découragé certains électeurs qui ont été contraints d'attendre sur place sans pouvoir accomplir leur devoir civique.



Il est important de souligner que la province du Moyen-Chari compte un total de 387 231 électeurs inscrits répartis dans 1 284 bureaux de vote. La commune de Sarh, en tant que chef-lieu de cette province, abrite plus de 180 000 habitants et compte à elle seule 95 666 électeurs répartis dans 307 bureaux de vote.



Ces irrégularités constatées lors de cette élection présidentielle soulèvent des questions quant à l'organisation et la transparence du processus électoral. Il est essentiel que toutes les mesures soient prises pour rectifier ces problèmes et garantir que tous les citoyens puissent exercer leur droit de vote dans des conditions justes et équitables.