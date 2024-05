Présidentielle : Les Tchadiens résidant aux Etats-Unis vont voter à la mission permanente de Manhattan et à Jersey City

Les heures d'ouverture des bureaux de vote seront les suivantes :- Ouverture : 9h25 - Fermeture : 20h25.



Pour ce scrutin crucial, il est important que tous les citoyens tchadiens résidant aux États-Unis participent activement en exerçant leur droit de vote. Les deux bureaux de vote offriront une occasion unique aux électeurs tchadiens d'exprimer leur voix et d'influencer le futur politique du Tchad.



La Mission Permanente de Manhattan sera située au 129 E 36th St, New York, NY 10016, tandis que le bureau de vote à Jersey City sera situé au 35 Journal Square, Jersey City. Ces endroits ont été choisis pour leur accessibilité et leur capacité à accueillir un grand nombre d'électeurs.



Il est essentiel de noter que seuls les Tchadiens résidant aux États-Unis pourront voter lors de cette élection présidentielle. Les électeurs devront présenter une pièce d'identité valide et prouver leur nationalité tchadienne afin de pouvoir exercer leur droit de vote.