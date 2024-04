Présidentielle : Selon la Ministre Amina Priscille Longoh, les candidats doivent rappeler leurs militants au respect du code de bonne conduite

Elle insiste sur le fait que malgré les divergences d’idées et de visions, les candidats et leurs partisans ne sont pas des ennemis, mais plutôt des adversaires politiques et des concitoyens. Le droit au libre choix doit être respecté.



Elle exhorte également à faire de la politique sans violence verbale ni physique. Lorsque nos dirigeants signent des accords à minuit, ils ne nous associent pas toujours. Nous devons préserver notre héritage commun, le Tchad éternel.



Dans son message, Amina Priscille Longoh souligne que malgré les différences d'idées et de visions politiques, les candidats ne sont pas des ennemis mais des adversaires politiques et des concitoyens. Elle insiste sur le fait que le droit fondamental à la libre expression politique doit être respecté par tous.