Présidentielle : Tchad :11 650 électeurs sont appelés à accomplir leurs devoirs civiques à Mbikou

Le déroulement du vote dans la sous-préfecture de Mbikou se déroule dans le calme et la sérénité. Lors de notre visite dans différents bureaux de vote, nous avons constaté que le processus se déroulait sans incident majeur. Nous tenons à saluer l'organisation de l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE) au niveau de la sous-préfecture de Mbikou. Les membres des bureaux de vote se sont déclarés satisfaits de l'organisation, affirmant que tous les matériels nécessaires étaient disponibles et que l'encadrement était adéquat.



Dans certains bureaux de vote, nous avons remarqué la présence de quatre à six délégués du parti "Les Transformateurs". Cependant, l'ANGE sous-préfectorale a rectifié la situation en réduisant ce nombre à deux. Quant aux délégués du parti MPS, ils étaient conformes à la réglementation, avec deux délégués par bureau de vote.