Présidentielle américaine : Kamala Harris prononce sa plaidoirie et promet l'unité avant le jour du scrutin

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 1 Novembre 2024



En s'adressant aux électeurs de l'Ellipse, un parc situé juste au sud de la Maison Blanche à Washington, D.C, la candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris a prononcé ce qui a été présenté comme sa « plaidoirie finale », avant les élections du 5 novembre.

Le lieu portait une symbolique importante. Près de quatre ans plus tôt, le 6 janvier 2021, c'était le lieu d'un discours du président de l'époque, Donald Trump, qui avait incité à une violente attaque contre le Capitole des États-Unis. S’adressant à une grande foule mardi dernier, Kamala Harris a clairement indiqué que son administration contrasterait avec la division qu’elle associait aux actions de Trump.



« Ce soir, je parlerai à tout le monde du choix et des enjeux de cette élection », a déclaré Harris. « Nous savons qui est Donald Trump. C’est lui qui s’est tenu à cet endroit précis, il y a près de quatre ans et a envoyé une foule armée au Capitole des États-Unis, pour renverser la volonté du peuple lors d’élections libres et équitables ».



À seulement une semaine du jour du scrutin, Harris a abordé les thèmes plus larges de l'unité et de la stabilité dans son discours, décrivant l'élection comme un moment charnière pour la nation.

« Il s’agit de choisir si nous avons un pays enraciné dans la liberté pour chaque Américain ou gouverné par le chaos ou la division », a-t-elle déclaré.



La course reste très disputée, les sondages montrant Harris et Trump au coude à coude, à la fois au niveau national et dans les États clés. Plus de 50 millions d’électeurs ont déjà voté, ce qui rend l’issue incertaine. Il y avait un mélange d'optimisme et d'anxiété parmi la foule des partisans de Harris. « Nous sommes à une semaine de l’échéance, mais je dis toujours : Tout le monde sur le pont », a déclaré Lauanna Lison, une militaire retraitée de 60 ans.



Lison a exprimé son enthousiasme à l'idée que Harris devienne la première femme présidente, notant l'atmosphère positive qui a régné lors du rassemblement. De même, Luci Garza, une étudiante texane de 19 ans, a décrit les élections comme une source d'anxiété, notamment sur des questions telles que l'immigration et le droit à l'avortement. Cependant, elle a été encouragée par l’énergie qui a régné lors de l’événement, déclarant : « C’est agréable de voir qu’il y a des gens qui s’en soucient et qui se présentent. »



Au cours de son discours, Harris a réitéré ses priorités politiques, qui ont été au cœur de sa campagne. Elle a présenté un programme économique visant à renforcer la classe moyenne, avec des mesures comprenant l'interdiction des prix abusifs, un soutien au marché du logement, et une aide financière aux nouveaux parents. De plus, Harris s'est engagé à protéger la loi sur les soins abordables, et à étendre Medicare pour couvrir les services de soins à domicile. Sur la question du droit à l’avortement, elle a promis de signer une loi fédérale protégeant l’accès, si elle arrivait à son bureau.



Tout au long du rassemblement, Harris est revenue fréquemment sur de vives critiques à l’égard de Trump, qu’elle a décrit comme « instable, obsédé par la vengeance, rongé par les griefs et en quête d’un pouvoir incontrôlé ». Elle a exhorté les électeurs à rejeter la rhétorique conflictuelle de Trump, et à adopter un message d’unité nationale.



Des partisans comme Jason Vaughn, un infirmier praticien de Caroline du Nord, ont exprimé l’espoir que l’appel à l’unité de Harris trouverait un écho auprès des électeurs indécis. Vaughn a comparé l’énergie positive du rassemblement avec un récent événement Trump à New York, qui avait suscité la controverse. Il a déclaré que le rassemblement de Harris représentait « la camaraderie, les gens se réunissant », ajoutant : « Je pense qu’elle a l’élan en ce moment. »



Malgré l’enthousiasme suscité par l’événement, le rassemblement a également mis en lumière certains des défis politiques de Harris. Une manifestation pro-palestinienne était audible depuis la rue, soulignant la dissidence sur le soutien de Harris à Israël dans le contexte des conflits en cours à Gaza et au Liban. La position de Harris sur l’aide militaire à Israël a suscité les critiques de certains groupes arabes, musulmans et progressistes, menaçant potentiellement son soutien dans des États clés comme le Michigan.



Sumaiya Hamdami, un professeur du Maryland âgé de 62 ans, a exprimé sa réticence à voter pour Harris, citant le refus du candidat de s’engager à arrêter les livraisons d’armes vers Israël. « Évidemment, j’ai beaucoup de réserves », a déclaré Hamdami, ajoutant qu’elle considérait Trump comme une pire alternative.



Harris a conclu son discours en promettant une présidence axée sur la transparence, le compromis et l'unité. « Je vous écouterai toujours, même si vous n’avez pas voté pour moi », a-t-elle déclaré. « Je dirai toujours la vérité, même si c’est difficile à entendre. Je travaille chaque jour pour parvenir à un consensus et parvenir à un compromis pour faire avancer les choses. Et si vous me donnez la chance de me battre en votre nom, rien au monde ne pourra s’opposer à mon chemin ».









