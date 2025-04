Présidentielle au Gabon : Félicitations du Président du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno à Brice Oligui Nguema

Le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président du Tchad, a adressé un message de félicitations à Brice Clotaire Oligui Nguema suite à son élection en tant que Président de la République Gabonaise. Ce message a été envoyé le 14 avril 2025.

Extraits du Message

Dans son message, le Président Deby déclare :

"Je voudrais exprimer mes vives félicitations à mon frère, Brice Oligui Nguema, pour son élection en tant que Président de la République Gabonaise et au peuple frère du Gabon pour la réussite de cet exercice démocratique."

Il poursuit en soulignant l'importance de la coopération entre leurs deux nations :

"Je saisis cette opportunité pour renouveler notre engagement à travailler ensemble pour relever les défis communs de notre sous-région, mais aussi pour renforcer nos relations bilatérales séculaires qui caractérisent notre coopération afin de la hisser à la hauteur des aspirations légitimes et partagées de nos deux peuples frères."

Implications de Cette Déclaration

Ce message met en évidence les liens historiques et amicaux entre le Tchad et le Gabon. Le renouvellement de l'engagement à collaborer sur des enjeux communs souligne l'aspiration des deux pays à renforcer leur intégration régionale et à aborder ensemble les défis socio-économiques de la sous-région. Les relations entre le Tchad et le Gabon, telles que reflétées par le message de félicitations du Président Deby, sont essentielles pour la paix, la stabilité et le développement dans la région. Avec l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, de nouvelles opportunités s’offrent pour approfondir cette coopération bilatérale au bénéfice des deux peuples.