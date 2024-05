Présidentielle au Tchad : La police interdit les tirs d'arme après la proclamation des résultats définitive ce jeudi 16 mai

Lors de la présidentielle de 2024 au Tchad, il est impératif de prendre des mesures strictes pour éviter tout incident tragique. Le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale a averti que l'utilisation d'armes à feu après la proclamation des résultats définitifs le jeudi 16 mai 2024 sera strictement interdite.



En effet, les tirs de joie qui ont eu lieu lors de la proclamation des résultats provisoires le 9 mai dernier ont entraîné plusieurs morts et blessés dans certaines villes tchadiennes et camerounaises. Ces actes irresponsables doivent être évités à tout prix afin d'assurer la sécurité et le bien-être des citoyens.



Il est crucial que tous les citoyens comprennent l'importance de respecter les règles établies par les autorités compétentes. Les conséquences tragiques qui ont résulté des tirs précédents ne doivent pas se reproduire.



La présidence d'un pays est un moment historique qui mérite d'être célébré avec dignité et respect. Au lieu d'utiliser des armes à feu, il est préférable d'organiser des rassemblements pacifiques où chacun peut exprimer ses opinions dans un environnement sécurisé.