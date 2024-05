TCHAD

Présidentielle au Tchad : Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique Centrale appelle les Tchadiens à la retenue et au dialogue

Alwihda Info | Par Peter Kum - 10 Mai 2024

Le Chef de l’UNOCA (Bureau des Nations Unies pour l’Afrique centrale), Abdou Abarry, a réagi aux résultats provisoires de la présidentielle au Tchad, qui ont donné vainqueur le candidat Mahamat Idriss Deby Itno avec 61,03 % des suffrages. Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Dans un appel à la retenue et au dialogue, M. Abarry invite toutes les parties prenantes, en particulier les acteurs politiques, à éviter tout acte susceptible de compromettre la paix sociale et les droits humains. Il encourage chacun à privilégier les voies légales pour résoudre tout éventuel contentieux. Le Chef de l’UNOCA souligne également l’engagement des Nations Unies à soutenir les autorités et le peuple tchadien dans la construction d’un pays de paix et de prospérité.