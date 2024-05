Présidentielle au Tchad: Le parti Masra dépose un recours auprès du Conseil Constitutionnel

« Nous avons saisi la Conseil Constitutionnel pour la vérité des urnes », a annoncé le parti dimanche sur sa page officielle Facebook. Le parti de Succès Masra affirme avoir remporté l'élection présidentielle avec 73% des voix, selon son propre décompte, mais sans en avoir toutefois publié le détail.



Sitack Yombatina Béni, vice-président du parti, recense grand nombre d'irrégularités lors du vote, notamment des refus d'accès aux bureaux de vote ou aux opérations de dépouillement, un manque de matériel électoral et des urnes emportées par des militaires. Il ajoute avoir été tenu à l'écart du processus par l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE) en violation de l'article 89 du Code électoral.



Le dépôt d'un recours auprès du Conseil constitutionnel est une démarche légale permettant au parti Les Transformateurs de Succès Masra de contester les résultats provisoires et demander une révision. Cette étape est essentielle pour garantir la transparence et la légitimité du processus électoral.



Le Conseil constitutionnel devra statuer sur ce recours dans les prochains jours. Cette situation politique tendue reflète les enjeux entourant l’élection présidentielle au Tchad, où le président de transition, Mahamat Idriss Déby, a également été déclaré vainqueur.