Présidentielle au Tchad : Le vote se passe dans le calme dans la province du Salamat

L'élection présidentielle de cette journée voit la participation de 10 candidats, et les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures du matin pour permettre aux électeurs de faire leur choix parmi ces candidats.



Le bureau de vote numéro 1, situé sur la place de la Nation à Am-Timan, la capitale de la province du Salamat, a été choisi comme lieu officiel du lancement du scrutin présidentiel.



Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, accompagné de responsables administratifs civils et militaires, ainsi que de personnalités politiques venues de N'Djaména pour l'occasion, a exercé son droit de vote en présence des électeurs venus accomplir leur devoir civique.



Le président de l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE) de la province du Salamat, Youssouf Ali Abakar, a déclaré que les opérations se déroulent dans des conditions optimales et que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer le bon déroulement du scrutin dans l'ensemble de la province.



Une visite dans la ville d'Am-Timan a permis de constater que les bureaux de vote fonctionnent normalement et que les électeurs exercent leur droit de choisir leurs candidats.