TCHAD

Présidentielle au Tchad : Les membres de l’ANGE de la diaspora ont officiellement prêté serment

Alwihda Info | Par Peter Kum - 26 Avril 2024

Les membres de l’Agence nationale de gestion des élections (ANGE) de la diaspora ont officiellement prêté serment le 22 avril, marquant ainsi un pas de plus vers des élections libres et équitables. La diaspora tchadienne joue un rôle crucial dans le processus démocratique, et cette prestation de serment renforce la confiance dans l’intégrité de nos élections.