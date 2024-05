Présidentielle au Tchad : Pahimi Padacké Albert félicite Mahamat Idriss Deby Itno et lui demande de fertiliser le vivre ensemble

Voici son message :



À l’occasion de la proclamation par le Conseil Constitutionnel, des résultats définitifs de la présidentielle du 06 mai 2024, je réitère mes vives félicitations au Président Mahamat Idriss Deby, pour son élection.

Cette élection marque un retour à l’ordre constitutionnel et confère au Président élu toute la légitimité nécessaire à la conduite apaisée de notre destinée commune.

Loin d’un chèque en blanc, notre appel spontané à l’apaisement du 09 mai 2024, fut un acte de conscience et un devoir de responsabilité dans un pays qui a tant souffert et continue de souffrir de l’instrumentalisation politicienne des diversités, progressivement cristallisées en haine tribale par des politiciens à courte vue.

Après trois années à la tête de la transition, le Président Mahamat Idriss Deby peut, mieux que quiconque, mesurer l’ampleur des défis qui l’attendent. Les frustrations qui se sont transformées en colères, nourries par les injustes sociales et les inégalités persistantes, interpellent, à commencer par celui qui a la lourde charge du pays. « L’arbre de la paix ne pousse que sur le sol de la justice» dit THIERNO MONENEMBO.

Il revient au nouveau Président de prendre la mesure des défis qui pressent, et d’engager sans délai, les réformes capables de fertiliser notre vivre ensemble, par une fédération de toutes les énergies du pays, à travers une gouvernance inclusive des diversités multiformes, voire complexes.

À tous nos soutiens, partis amis, militants(es) et sympathisants, j’adresse mon infinie reconnaissance pour le travail abattu. Ma déception, vous l’imaginez, est à la hauteur de votre labeur et de vos attentes.

Fairplays, restons unis autour de la République qu’il ne faut jamais sacrifier pour nos ambitions personnelles. Soyons fiers, très fiers de privilégier l’apaisement à l’inconnue surenchère de haine et de violence.

Plein succès au Président élu.

Que Dieu bénisse le Tchad !