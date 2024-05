Présidentielle au Tchad : Que signifie le silence de Paris et Washington au lendemain des résultats provisoires ?

Cependant, le représentant spécial de l'ONU a salué le bon déroulement général du scrutin, tandis que des pays comme la Russie, la Guinée-Bissau, Madagascar, la Hongrie et le Maroc ont d'ores et déjà félicité Déby pour sa victoire. À l'inverse, la France et les États-Unis, alliés historiques du Tchad, sont restés pour l'instant silencieux, laissant supposer qu'ils pourraient remettre en cause les résultats.



Dans ce contexte, il est difficile de prédire si Masra, avec l'aide éventuelle de Paris et Washington, pourra renverser la tendance en sa faveur. Cela dépendra de l'analyse que feront ces deux puissances de la situation et de leur volonté d'intervenir, sachant que le Tchad est devenu l'un des derniers bastions de leur influence militaire dans la région du Sahel face à la montée en puissance d'autres acteurs comme la Russie. En fin de compte, la décision du Conseil constitutionnel tchadien sera déterminante.



Il faut rappeler que dans un article publié le 3 janvier 2024, Monde Afrique avait souligné que « lla nomination-surprise le 1er janvier 2024 de l’opposant Succès Masra, leader du parti des Transformateurs, au poste de Premier ministre de la transition par Mahamat Idriss Deby est un scénario rêvé à Paris, de l’Elysée au Quai d’Orsay en passant par la DGSE, très présente dans l’histoire politique d’un pays qui reste le seul allié de la France au Sahel ».