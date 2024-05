Présidentielle au Tchad : l'OIF maintient son appui pour assurer le succès de la transition politique

Lors de cette réunion importante, le Ministre d'État a exprimé sa gratitude envers l'OIF pour son soutien continu dans les efforts visant à consolider la démocratie au Tchad. Il a souligné que ces élections présidentielles marquent un tournant décisif dans le processus politique du pays et sont essentielles pour garantir une transition pacifique vers un gouvernement démocratiquement élu.



La délégation de l'OIF a salué les progrès réalisés par le Tchad dans la consolidation de ses institutions démocratiques et a exprimé sa volonté d'aider davantage le pays dans cette période critique. Ils ont discuté des domaines spécifiques où l'OIF peut apporter son appui technique et financier.