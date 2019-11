Présidentielle de 2020 au Togo : des émissaires de la CEDEAO et de l’ONU à Lomé

Lomé - Une mission conjointe des Nations unies et de la CEDEAO conduite par Ibn CHAMBAS, Représentant spécial du Secrétaire-général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel séjourne depuis ce lundi 11 novembre 2019 à Lomé.



La délégation est venue s’enquérir de l’état des préparatifs de l’élection présidentielle prévue pour l’année prochaine dans le pays.



Durant leur séjour dans la capitale togolaise, Ibn CHAMBAS et sa suite vont échanger avec les institutions de la République, les partis politiques, les acteurs de la société civile ainsi que les leaders d’opinion afin de définir les conditions d’organisation pour une élection crédible et transparente au Togo.



Première personne à les recevoir ce lundi la Présidente de l’Assemblée Nationale, Yawa TSEGAN. Les échanges entre les émissaires et la représentation nationale ont porté sur les enjeux du prochain scrutin présidentiel au Togo.



« L’année 2020 est une année d’élections dans les pays de l’Afrique de l’Ouest en commençant par le Togo. Donc, c’est dans ce contexte que la CEDEAO veut travailler étroitement avec l’ONU pour assurer des élections crédibles transparentes », a indiqué le chef de la mission conjointe de la CEDEAO et de l’ONU au Togo, à l’issue de l’audience.



Plusieurs scrutins présidentiels auront lieu sur le continent en 2020 notamment en Guinée, en Côte d’Ivoire et bien sûr au Togo. Et d’après la Cour constitutionnelle, l’élection présidentielle de 2020 au Togo pourrait se tenir entre le 19 février et le 5 mars.