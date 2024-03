Le Président Deby Itno a souligné que cette victoire électorale témoignait de la confiance que le peuple russe accordait à son président. Cette confiance est le fruit d'un leadership fort et d'une vision claire pour l'avenir de la nation. Le peuple russe reconnaît en Vladimir Poutine un leader capable de guider son pays vers un avenir prospère et stable.



En exprimant ses vœux sincères pour le succès continu du Président Poutine, le Général Deby Itno a également réaffirmé l'engagement commun des deux nations à renforcer leur coopération mutuelle. Le Tchad et la Russie entretiennent depuis longtemps des relations diplomatiques solides, basées sur des intérêts communs et une compréhension mutuelle.



Le Président tchadien a souligné l'importance de continuer à travailler ensemble pour renforcer cette coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun. Que ce soit dans les domaines économique, sécuritaire ou culturel, il existe un immense potentiel pour une collaboration fructueuse entre les deux pays.