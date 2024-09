Prison Break en RDC : la Première Ministre prend des mesures immédiates pour gérer la crise

La Première ministre a réagi rapidement en interrompant sa mission et en convoquant une réunion d'urgence. Cela démontre une certaine prise de conscience de l'ampleur de la crise.



À son arrivée, elle a convoqué les membres du Gouvernement responsables de la sécurité, de la défense et de la justice pour discuter de la situation. Un bilan provisoire fait état de 129 morts, 59 blessés, et des infrastructures endommagées lors de l'incident.



La Cheffe du Gouvernement coordonne personnellement la gestion de cette crise afin d'assurer une réponse rapide et efficace.



Judith Suminwa a donné des instructions au Ministre de la Santé pour s'assurer que les blessés reçoivent les soins nécessaires. Les responsables de la prison ont été sommés de renforcer les mesures de sécurité pour prévenir toute récidive.