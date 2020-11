Prix Africa 35.35 : Fatime Souckar Terab dans la liste des 35 jeunes qui font bouger l’Afrique en 2020 !

Âgée de 31 ans, la tchadienne Fatime Souckar Terab figure dans la liste des 35 jeunes africains les plus inspirants en 2020, a annoncé jeudi le comité des Prix Africa 35.35.



Sélectionnés parmi plus de 500 candidats, ces jeunes qui résident en Afrique et dans la diaspora sont crédités de réalisations exceptionnelles dans leurs communautés.



Après avoir travaillé dans l’aéronautique et servi l’Union Africaine en tant que jeune volontaire, Fatime Souckar Terab décide en 2016 de s’investir pleinement dans l’agriculture durable. Elle cofonde en 2019 « AYA CHAD, l’AFRICAN YOUTH in AGRIBUSINESS », plateforme des jeunes agri-preneurs forte de plus de 500 adhérents qui encourage à choisir l’agriculture comme activité principale, afin de construire une véritable chaîne d’autosuffisance alimentaire.



Des formations régulières sont ainsi offertes. Fatime Souckar Terab est la fondatrice de la boutique-enseigne agricole « Khadar market & Farms», une référence à N’Djamena la capitale. Sollicitée à partager son expérience dans des conférences internationales, la business woman est aussi très engagée dans la lutte contre la malnutrition au Tchad.



Institués en 2016, les Prix Africa 35.35 qui en sont à une cinquième année consécutive représentent une initiative annuelle pour célébrer les meilleures innovations venant de jeunes africains et de l'Afro diaspora. Pour Richard Seshie, Commissaire Général des Prix Africa 35.35: « Nous souhaitons inspirer le plus grand nombre de jeunes africains à émuler leur exemple. » , a-t-il indiqué.



Les Prix Africa 35.35 sont à l’initiative de l'Association 35.35, une organisation panafricaine de jeunes professionnels dans 30 pays africains, réalisés avec le concours de plusieurs partenaires institutionnels et des médias.



Alwihda Info a eu l'honneur d'être représenté à deux reprises dans le jury, au cours d'années précédentes.