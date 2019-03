Prix Al-Sumait 2019 : 30 candidatures pour le prix de la catégorie sécurité alimentaire

KUWAIT CITY, Kuwait - La Fondation du Koweït pour l'avancement des sciences (KFAS) a annoncé avoir reçu près de 30 candidatures du monde entier pour la catégorie Sécurité alimentaire du Prix Al-Sumait 2019 pour le développement de l'Afrique. Les candidatures pour ce prix de 1 million de dollars fermeront fin avril 2019.



Le prix annuel Al-Sumait (www.ALSumaitPrize.org), d'une valeur de 1 million de dollars, récompense des avancées significatives dans les catégories de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’éducation en Afrique.



Le docteur Kwaku Aning, président de la Commission ghanéenne de l'énergie atomique et membre du conseil d’administration du prix Al Sumait, a déclaré : « La sécurité alimentaire est essentielle au développement durable. Nos précédents lauréats du Prix du Centre international de la pomme de terre et de l'Institut international d'agriculture tropicale ont mis à profit les récompenses avec succès pour financer et élargir des programmes permettant de garantir un avenir sain aux peuples d'Afrique… ».



« Nous avons reçu de nombreuses candidatures pour la catégorie Sécurité alimentaire du prix Al Sumait 2019, provenant de personnes et d'institutions grandement méritantes. Le prix Al Sumait offre une excellente occasion de promouvoir les démarches innovantes de sécurité alimentaire en Afrique, en donnant vie aux idées scientifiques, agricoles, économiques et sociales. Les candidatures sont encore ouvertes et le comité de sélection est prêt à recevoir vos candidatures » a déclaré le docteur Mustafa Marafi, responsable du bureau des prix du KFAS.



Le nominé proposé par le comité de sélection du prix sera confirmé par le conseil d'administration du prix Al-Sumait, qui comprend des personnalités internationales du secteur du développement en Afrique et des philanthropes de renommée mondiale. Le conseil est présidé par Son Excellence Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Premier vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït.



Les autres administrateurs incluent M. Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates ; M. Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique ; et M. Abdulatif Al-Hamad, directeur général et président du Conseil d'administration du Fonds arabe pour le développement économique et social.



Annoncé par l'émir de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, en novembre 2013 lors du 3ème Sommet Arabo-Africain, l'objectif du Prix de la santé Al-Sumait est de contribuer de manière significative à la résolution des problèmes de développement sanitaire auxquels font face les nations africaines. Le prix célèbre les accomplissements de feu docteur Abdulrahman Al-Sumait, un médecin koweïtien qui a consacré sa vie à aider les défavorisés en Afrique.