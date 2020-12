Prix RFI Découvertes : le congolais Young Ace Wayé l'emporte, D6BEL dans le Top 3

L'artiste congolais Young Ace Wayé est le lauréat du Prix RFI Découvertes 2020. Le lauréat a été dévoilé ce jeudi 10 décembre 2020.



"Lors des délibérations, le jury présidé par le rappeur ivoirien Didi B a dû choisir parmi les 10 finalistes. L'artiste congolais est ainsi arrivé devant la chanteuse gabonaise Shan'L et le collectif tchadien D6Bel", explique RFI.



Dans le Top 3, le groupe tchadien D6BEL était en lice pour la finale. Il a été fondé le 14 février 2009 par Ndolegoloum Djasrabe Hervé (NDH), Djero Baryo (DJ ICE) et Ngotiba You Saint-Fort (SAPAYO).



Le Prix Découvertes a été remporté à deux reprises par des artistes tchadiens : Clement Masdongar et Mounira Mitchala. Chaque année, il met en valeur les talents musicaux du continent africain.