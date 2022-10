INTERNATIONAL Prix UNESCO-Hamdan 2022 pour le développement des enseignants : le Bénin, Haïti et le Liban lauréats

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Octobre 2022





Pour sa 7e édition, le Prix UNESCO-Hamdan pour le développement des enseignants est attribué à trois programmes innovants issus du Bénin, d’Haïti et du Liban. Ces trois initiatives ont renforcé le rôle des enseignants afin de transformer l’éducation dans leurs communautés et au-delà.



Les trois lauréats sélectionnés par un jury international sont « Apprendre en paix, Enseigner sans violence » de Graines de Paix au Bénin, « TAMAM Project for School-Based Educational Reform » de l’Université américaine de Beyrouth, et « Training Teachers to Transform Haiti » de PH4 Global. Une dotation de 300 000 dollars sera répartie entre les lauréats pour les aider à poursuivre leur travail de promotion de pratiques innovantes dans la profession enseignante.



La cérémonie de remise des prix aura lieu au siège de l’UNESCO, le 5 octobre à 11h30 (heure de Paris), à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants. Elle sera suivie d’une table ronde avec les lauréats 2022, axée sur la nécessité pour les décideurs de prendre des mesures audacieuses, pour toutes les parties prenantes de soutenir les enseignants partout dans le monde, et sur la nécessité de reconnaître le rôle essentiel des enseignants dans la construction du futur de l’éducation.



Graines de Paix, Bénin



Le programme « Apprendre en paix, Enseigner sans violence » fournit des solutions éducatives axées sur la manière de prévenir toute forme de violence, d’empêcher la radicalisation et de favoriser le bien-être, une culture de paix, la sécurité, l’équité et l’inclusion. Les enseignants apprennent à passer de postures autoritaires, punitives et violentes, à des postures positives qui responsabilisent les élèves. Le projet est basé sur les approches pédagogiques testées en Suisse, en France et en Côte d'Ivoire, mais s’inscrit dans le contexte local béninois. Plus de 4 500 enseignants ont été formés, 2 500 parents ont été sensibilisés et plus de 250 000 enfants ont bénéficié du projet.



P4H Global, Haïti



“Training Teachers to Transform Haiti” [Former les enseignants pour transformer Haïti] est un programme innovant dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l'éducation en Haïti en formant non seulement les enseignants mais aussi les directeurs d'école, les parents et les membres de la communauté. Le projet est basé sur un cycle comprenant le diagnostic des écoles, la formation, le coaching à distance et l’observation des classes. Il vise à transformer les méthodes des enseignants en stratégies efficaces centrées sur les élèves, qui cultivent la pensée critique, la collaboration et la créativité au sein de la classe. Cette démarche est renforcée par le partage de leçons et de retours personnalisés sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie qui jouissent de la participation d'une communauté de plus de 11 000 enseignants à travers le pays. Depuis 2011, ce programme intensif de 3 ans a bénéficié à 8 000 éducateurs et 350 000 élèves dans les dix départements d’Haïti. 70 % des formations sont dispensées dans des écoles en milieu rural en raison du manque de soutien et de ressources dans ces zones.



Projet TAMAM, Liban



« TAMAM Project for School-Based Educational Reform » [Projet TAMAM pour une réforme de l’éducation en milieu scolaire] est un programme de recherche dans le cadre duquel des chercheurs universitaires travaillent en étroite collaboration avec des professionnels de l’éducation afin d’élaborer des stratégies ancrées dans les contextes socioculturels de la région arabe. Les enseignants se voient offrir des plateformes pour échanger, apprendre et innover avec des éducateurs d’autres écoles. TAMAM couvre 70 écoles dans 9 pays de la région : l’Arabie Saoudite, l’Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, la Palestine, le Qatar, et le Soudan. Au cours des 15 dernières années, 100 projets d'amélioration ont vu le jour au niveau local grâce à TAMAM. Au total, 1 000 professionnels de l’éducation ont bénéficié directement de ce projet.



Le Prix



Créé en 2008, ce prix vise à soutenir l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage afin d'atteindre l’Objectif de développement durable d’une éducation de qualité pour tous d’ici 2030 (ODD4). Décerné tous les deux ans, il est soutenu par la Fondation Hamdan bin Rashid Al Maktoum pour les performances éducatives exemplaires.





