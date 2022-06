Procès Wakit Tamma : l’État réclame 2 milliards Fcfa de dommages et intérêts

L’État tchadien, partie civile, a réclamé 2 milliards de Fcfa de dommages et intérêts au procès des six leaders de Wakit Tamma et de la société civile. Ils sont jugés ce 6 juin à Moussoro à la suite des manifestations du 14 mai qui ont dégénéré.



Le ministère public a requis deux ans d’emprisonnement. Le verdict est attendu en milieu d’après-midi.



Entre les 14 et 17 mai, les autorités ont placé six membres et sympathisants de Wakit Tamma en « détention préventive » à la prison de Klessoum, à N’Djamena, après des manifestations qui ont dégénéré. Les six hommes ont été transférés le 20 mai 2022 à la prison de Moussoro, à 300 kilomètres de N’Djamena. Le procureur de la République a annoncé que les six individus étaient poursuivis pour « attroupement en vue de troubler l’ordre public, atteinte aux biens et agression physique ».



Les six détenus sont Gounoung Vaima Ganfare, secrétaire général de l’Union des syndicats du Tchad (UST) ; Koudé Mbaïnaïssem, avocat au barreau du Tchad ; Hissène Massar Hissène, président du Rassemblement des cadres de la société civile ; Allamine Adoudou, ancien ambassadeur en Égypte ; Youssouf Korom, secrétaire général du Syndicat des commerçants fournisseurs tchadiens ; et Max Loalngar, avocat, porte-parole de Wakit Tamma et ancien président de la Ligue tchadienne de droits de l’homme.