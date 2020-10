Procès à Paris entre Makaila Nguebla et Abbas Tolli, gouverneur de la BEAC

Le procès opposant Makaila Nguebla à Abbas Tolli, gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) aura lieu ce mardi 27 octobre 2020 au Tribunal de Paris à 13 heures.



Abbas Tolli reproche à la rédaction de Makaila.fr une publication sur le blog qu’il juge « diffamatoire » à son égard.



Lors de l’audience de fixation du 19 septembre 2019, la présidente de séance avait prévu la tenue de ce procès en octobre 2020. « Il se tient dans un contexte particulier où la liberté d’expression est au cœur de l’actualité, de préoccupation des autorités françaises et des démocrates épris de liberté et de justice », explique la rédaction de Makaila.fr dans un communiqué rendu public ce dimanche.



La rédaction de Makaila.fr informe qu’elle se rendra au Tribunal de Paris afin de défendre sa position. Selon elle, « rien ne peut justifier cette poursuite judiciaire qui n’est autre que l’aboutissement d’une longue persécution contre notre personne et l’exercice de notre travail sur la liberté d’informer le peuple tchadien ».



Le communiqué ajoute que « depuis 30 ans, le Tchad est dirigé par un pouvoir fort, répressif, réputé par une mal gouvernance et une prédation des ressources du pays dont M. Abbas Tolli ne peut évacuer sa responsabilité dans la gestion politique, économique et sociale à tous les niveaux. Notre rédaction pense que la justice française saura apprécier les éléments que nous apporterions pour organiser, ce procès en tenant compte bien entendu du contexte politique tchadien afin d’éviter de fragiliser davantage la liberté d’expression aujourd’hui dangereusement menacée ».