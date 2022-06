Procès de Wakit Tamma : "L'État a fait preuve de fermeté, c'était utile" (Kebzabo)

Le président de l'UNDR et vice-président du comité spécial chargé des négociations avec les politico-militaires, Saleh Kebzabo, a réagi ce 6 juin à l'ouverture du procès de six leaders de Wakit Tamma et de la société civile à Moussoro.



« Tous les Tchadiens ont les oreilles tendues vers Moussoro pour le verdict dit de Wakit Tamma. L'Etat a fait preuve de fermeté, c'était utile. Il ne doit pas être intransigeant dans un dossier essentiellement politique. Nous avons besoin de paix et sérénité », a déclaré Saleh Kebzabo.



Farouche opposant au système d'Idriss Deby, le leader politique a opté pour un soutien formel et un appui au processus de transition depuis la vacance du pouvoir et la mise en place du Conseil militaire de transition fin avril 2021. À ses yeux, les tchadiens doivent se mobiliser pour la réussite du processus de transition, quitte à interdire les manifestations en cette période.