Programme de DDR : "plus de 20.000 hommes doivent rentrer" au Tchad

Le ministre a profité de cette occasion pour répondre aux préoccupations des conseillers nationaux concernant le programme de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (DDR) prévu dans l’accord de paix de Doha.



Le général Daoud Yaya Brahim a indiqué que des cantonnements ont été choisis pour accueillir plus de 20 000 hommes devant rentrer au pays. Des experts ont été invités pour aider à la mise en œuvre du programme DDR et des partenaires ont été sollicités, mais n’ont pas encore répondu. Les cantonnements sélectionnés sont Zigueï, Pazangué, Tissi et Baga Sola.



Le ministre a confirmé qu’une délégation conduite par le ministre du Plan doit se rendre sur place pour mettre en œuvre le programme DDR. Cette démarche est cruciale pour la mise en œuvre de l’accord de paix de Doha.