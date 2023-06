Projet de Constitution au Tchad : "venir dire que c'est un texte frelaté, ce n'est pas vrai", Haliki Choua

Lors de son intervention, Béral Mbaïkoubou a remis en question la légitimité et la qualité du projet de Constitution, allant jusqu'à le qualifier de "frelaté". Selon lui, ce texte favorise clairement l'État unitaire et ne tient pas suffisamment compte des principes de l'État fédéral.



"Est-ce que le gouvernement dont vous êtes le représentant ici prend sincèrement la responsabilité de spolier le peuple tchadien quant au débat sur la forme de l'État ?", a lancé Béral Mbaïkoubou. Il rappelle qu'il était prévu une Consultation référendaire sur la forme de l'État. Pour lui, le gouvernement est malhonnête en n'ayant pas abordé clairement les défis budgétaires lors du dialogue. "Il y a (une) tromperie sur la marchandise. On a vendu au peuple Tchadien quelque chose de faux".



En réponse à ces accusations, Haliki Choua Mahamat, ministre secrétaire général du gouvernement, a pris la parole pour défendre le projet de Constitution et a nié les allégations selon lesquelles l'esprit du projet aurait été altéré. Il a affirmé que le gouvernement n'avait pas biaisé ni modifié le projet, soulignant que les garanties nécessaires étaient déjà en place pour prévenir tout abus de pouvoir.



Le ministre a également souligné l'importance de la nationalité tchadienne à 100 % pour les personnes aspirant à la fonction de Président de la République.