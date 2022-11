REACTION Qatar 2022 : le Comité d'organisation de la Coupe du monde revient sur les critiques

Alwihda Info | Par Hassan Al Thawadi - 19 Novembre 2022



Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Comité suprême pour la Livraison et l'Héritage de la Coupe du Monde 2022, appelle à mettre de côté les préjugés. "Le Qatar va accueillir une grande Coupe du Monde", promet-il.

Dimanche soir, à Al Khor, au Qatar, à l’occasion du match d’ouverture de la Coupe du Monde qui opposera le Qatar à l’Equateur, le monde arabe vivra un grand moment de son histoire. La cérémonie d'ouverture et le coup d'envoi couronneront un long voyage de 12 ans, parfois tourmenté, depuis que nous avons obtenu le droit d'accueillir le plus grand événement au monde pour la première fois dans notre région.



Cette Coupe du Monde est probablement celle qui a fait l'objet du plus grand nombre de commentaires et fait couler le plus d’encre, et ce avant même le premier coup d’envoi. Il est profondément regrettable qu'une grande partie de ces commentaires tendent vers une acceptation de la désinformation, un rejet de la nuance et de l’analyse, et qu'ils soient souvent sous-tendus par des visions racistes basées sur des préjugés et des stéréotypes de longue date à propos du Moyen-Orient et du monde arabe.



Cela ne veut pas dire que nous rejetons les critiques constructives. Nous prenons contact avec l’ensemble des personnes qui en émettent et considérons chacun de leurs mots. Nous avons fait en sorte que ce Tournoi soit un symbole de progrès, puisqu’il a notamment contribué à des réformes en matière de droit du travail de notre pays. Ces évolutions sont reconnues internationalement.



Nous avons souhaité que ce Tournoi rapproche l’Occident et le Moyen-Orient, qu’il nous aide à apprendre nos différences et à célébrer une humanité commune à travers la passion qui nous unit : le football.



Avec le climat mondial actuel, nous devons savoir apprécier ces rares occasions de nous réunir. La beauté de la Coupe du Monde réside dans sa capacité à attirer des personnes des quatre coins du globe, de tous les horizons. Elle laisse un héritage de fraternité et d’empathie qui lutte contre les malentendus, les préjugés et les stéréotypes.



Cela compte particulièrement pour les 450 millions d'habitants de notre région, qui vivent et respirent pour le football. Nos peuples sont liés par l'histoire, la langue, la culture et les religions. Les différents pays conservent leurs propres subtilités. Ce qui est indiscutable, c'est que de l'Algérie au Qatar, le football est notre passion commune. Depuis 1930, l’histoire de la Coupe du Monde s’est écrite sur tous les continents. Et cette fois, il nous revient de permettre à l’histoire de s’écrire sur nos terres.



Même si pour certains le Qatar et le monde arabe ne sont pas aptes ou ne méritent pas d’être le pays hôte, les faits suggèrent que cette opinion n’est pas unanime : 97 % des billets sont vendus. Le Royaume-Uni figure parmi les cinq premiers marchés de ces ventes.



Nous sommes ravis d'accueillir tant de supporters et de les faire bénéficier de la culture de l'hospitalité que nous chérissons en tant que Qataris et Arabes. Nous sommes fiers de ce que nous sommes et des valeurs que nous défendons. Nous sommes une nation qui a toujours défendu l'ouverture, le dialogue entre les peuples et le rapprochement entre les personnes. Ces valeurs sont l'essence même de la Coupe du Monde.



