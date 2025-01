Quels sont les défis qui attendent les nouveaux élus locaux de Ndjamena ?

Pendant trois semaines de campagnes entreprises dans les différentes communes et quartiers de N'djamena, tous les candidats à l'élection communale ont présenté leurs programmes politiques aux populations de la ville de N'djamena et ses environs, chaque candidat a défendu son programme devant ses militants pour espérer obtenir un suffrage considérable pour les élections communales du 29 décembre 2024.





Après l'annonce des résultats provisoires par l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) , les nouveaux élus locaux vont devoir se préparer pour affronter plusieurs défis durant leur mandat afin de pouvoir répondre aux aspirations de leurs électeurs qui souhaitent voir une nouvelle image de la ville.



En effet, de nombreux défis restent à relever, notamment , l'éclairage des grandes voies publiques par des lampadaires, la gestion des inondations, le renforcement des canaux de drainage des eaux de pluie, la création des espaces verts pour les détentes et la distraction, rendre la ville propre à l'image de Kigali (Rwanda) , urbaniser les zones périphériques à fin d'agrandir la capitale, créer des projets durables pour la gestion des déchets dans la ville, tracer des nouvelles rues pour faciliter la fluidité de la circulation routière, adopter une nouvelle stratégie d'adressage des rues et des maisons pour permettre aux usagers de se situer facilement( rue x , avenue y), l'occupation anarchique des réserves de l'Etat par certaines populations, le renforcement des caméras de surveillance dans les grandes rues.





Toutefois, réaliser de tels projets ambitieux nécessite un accompagnement technique, financier et matériel de la part des plus hautes autorités , ainsi tous ces projets entrent dans le cadre du programme politique du Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno "le 12 chantiers déclinés en 100 actions " . Toutefois, les populations espèrent voir un changement total de la ville de Ndjamena à l'exemple des autres capitales des pays développés, mais ce changement exige une prise de conscience et des actions concrètes de la part des premiers responsables élus.