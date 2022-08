Quels sont les pays africains où le salaire mensuel moyen est le plus élevé ?

L’Afrique du Sud est le pays où le salaire mensuel moyen après impôt est le plus élevé en Afrique en 2022, selon un classement publié le lundi 15 août, par le magazine économique américain CEO World.



Avec un salaire mensuel moyen net de 1362,3 dollars, la nation arc-en-ciel est classée au 34e rang mondial dans ce classement qui compare le salaire mensuel médian dans 105 pays du monde.



A l’échelle africaine, l’Afrique du Sud est talonnée par Maurice (71e rang mondial) avec un salaire moyen de 483,3 dollars par mois, le Kenya (416,5 $), le Maroc (385,5 $) et la Tunisie (277,4 $). Viennent ensuite l’Algérie (249,6 dollars), le Ghana (244, 9 $), l’Egypte (219,7$) et le Nigeria (166,3 $).



Au total, neuf pays africains figurent dans ce classement qui montre que la rémunération mensuelle moyenne des salariés sur le continent affiche d'importants écarts.



Au plan mondial, la Suisse affiche le salaire mensuel moyen le plus élevé (6142,1 dollars) devant Singapour (4350,7 dollars), l’Australie (4218,8 dollars), les Etats-Unis (3721,6 dollars) et les Emirats arabes unis (3663,2 dollars).



La Chine occupe le 39e rang mondial, avec un salaire mensuel moyen de 1122,3 dollars, alors que le Sri Lanka affiche le salaire le plus bas parmi les pays étudiés, à 143,6 dollars.