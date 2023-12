RCA : 1 000 enfants reçoivent des cadeaux au Palais de la Renaissance

Le couple présidentiel de la République centrafricaine, Brigitte et Faustin Touadera a célébré la fête de Noël, édition 2023, avec les enfants du pays, au Palais de la Renaissance.



Avec pour thème, « Noël en cadeaux », plus de 1 000 enfants ont été conviés par le couple présidentiel au Palais de la Renaissance pour recevoir des cadeaux et partager un moment de convivialité avec les Hauts dignitaires du pays. Cette festivité, qui est placée sous le signe du partage et de la solidarité, a permis à ces enfants venus des établissements scolaires de Bangui et des environs, de ne pas se sentir seuls.



Les jeunes enfants invités pour la circonstance ont exprimé leur joie à travers des poèmes et des spectacles de danses. C’est dans une ambiance bon enfant que le président de la République, entouré de plusieurs personnalités, a procédé à la remise des cadeaux à ces enfants.



Dans son message de circonstance, le président de la République Faustin Archange Touadera a affirmé que Noël est l'occasion de se retrouver en famille, et la rencontre permet de porter un regard particulier sur les enfants.



« Nous avons choisi de célébrer cette fête avec vous parce que vous représentez un échantillon des enfants de Centrafrique. Nous sommes heureux de vous accueillir parce que la République Centrafricaine a besoin de vous. Vous êtes l’avenir de notre pays », a dit le président de la République.



Enfin, pour le chef de l’Etat centrafricain, la distribution de ces jouets vise à rendre heureux ces enfants, comme ceux et celles de toutes les familles de la République centrafricaine.