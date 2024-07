RCA : La MINUSCA apporte son soutien au gouvernement pour la prise en charge sanitaire des pèlerins de retour de la Mecque

Au total, 420 pèlerins sont attendus à Bangui le 9 juillet 2024. À leur arrivée, ils seront soumis à un processus de dépistage rigoureux mis en place par le ministère de la Santé et de la Population. Dix postes de triage ont été installés près du tarmac de l'aéroport de Bangui M'Poko pour permettre le dépistage rapide et efficace des pèlerins présentant des symptômes de COVID-19 ou d'autres maladies infectieuses.



Pour soutenir cette opération cruciale, la MINUSCA a répondu à la demande du ministère de la Santé et de la Population en fournissant une gamme de matériels essentiels. Cela comprend :



Matériel hygiénique: La MINUSCA a fourni des kits d'hygiène personnelle, des désinfectants et d'autres produits essentiels pour garantir la propreté et l'hygiène des postes de triage et des zones d'isolement.



Lits, tentes, chaises et tables: Ces équipements permettront d'aménager des espaces de dépistage et de consultation adéquats, ainsi que des zones d'isolement pour les cas suspects ou confirmés de COVID-19.



Ce geste de soutien de la MINUSCA s'inscrit dans le cadre de son mandat de protection des civils et d'appui aux efforts du gouvernement centrafricain visant à améliorer la santé publique. La Mission reste déterminée à travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales et les partenaires internationaux pour prévenir la propagation de maladies infectieuses et garantir le bien-être du peuple centrafricain.