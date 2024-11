RCA : La République accueille 12 déserteurs des FACA

Leur retour intervient suite à un appel lancé par le Président de la République, Chef de l'État et Chef Suprême des Armées, Professeur Faustin Archange Touadera. Lors d'un discours à Bossangoa, il a incité tous ceux qui s'étaient fourvoyés à revenir dans la société et à réintégrer les rangs de l'armée.



Ce retour est perçu comme un pas important vers la réconciliation nationale et la stabilisation du pays. Il témoigne de la volonté des autorités de réintégrer ceux qui ont choisi de quitter les FACA, tout en soulignant l'importance de l'unité et de la paix.



Le retour de ces soldats marque une étape significative dans le processus de réconciliation en République Centrafricaine. Il reflète l'engagement du gouvernement à restaurer la confiance et à promouvoir une société inclusive, où chacun peut contribuer à la paix et à la sécurité du pays.



Ce retour de douze éléments de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) au sein des Forces armées centrafricaines (FACA) marque un tournant significatif dans le processus de réconciliation nationale. Cette défection, qui intervient dans un contexte de fragilité persistante, peut être interprétée comme un signe de l'érosion progressive de la cohésion interne de la rébellion, fragilisée par des divergences stratégiques et des difficultés logistiques. Par ailleurs, l'appel lancé par le Président Touadéra, associé à des promesses d'amnistie, a sans doute joué un rôle déterminant dans cette décision.