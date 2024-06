RCA - La piste de l'aérodrome de Bouar refaite : un nouveau souffle pour la ville et la région

Un trafic aérien plus fluide et plus sûr contribuera à la stabilité de la région et facilitera les opérations de maintien de la paix de la MINUSCA.



La réalisation de ce projet témoigne de l'engagement continu de la MINUSCA à soutenir le développement local et à améliorer les conditions de vie des populations centrafricaines. En collaboration avec les autorités locales et les partenaires internationaux, la mission onusienne œuvre sans relâche pour la reconstruction du pays et la consolidation de la paix.



La piste rénovée de l'aérodrome de Bouar est un symbole d'espoir pour l'avenir de la ville et de la région. Elle représente un pas concret vers un développement plus durable et une vie meilleure pour les populations centrafricaines.