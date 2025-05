RCA : La rencontre Déby-Bozizé suscite des remous en Centrafrique

Selon la présidence tchadienne, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de préservation et de consolidation de la paix au Tchad et en Centrafrique, conjointement déployés par les autorités tchadiennes et centrafricaines.





Cependant, cette initiative n'a pas été accueillie unanimement. Sur les réseaux sociaux, l'ancien Premier ministre centrafricain, Firmin Ngrébada, a vivement critiqué cette rencontre, soulignant que "la paix commence par la vérité, la justice et le respect des institutions de la République centrafricaine".





À l'inverse, Adrien Poussou, ancien ministre centrafricain de la Communication et de la Réconciliation nationale et analyste politique, a tempéré les critiques en affirmant que Bozizé et Mahamat Déby "ont des rapports de père à fils", selon DW.